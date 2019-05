Seda teatas Sevastopoli VII rahvusvahelisel mereärifoorumil ajakirjanikele „krimlaste ja sevastopollaste õiguste kaitse rahvusvahelise protsessi ÜRO-s” osaline ja Tavrida esindaja Aleksandr Molohhov.

Nii Eesti kui Poola põhjendasid laeva mittelubamist oma sadamatesse sellega, et sellel olid teiste hulgas okupeeritud Krimmi kursandid.

„Kui Poola ja Eesti ei oleks kursante Krimmist sisse lasknud ilma selgitusteta, oleks see nende õigus, nende territoorium, aga see on puhas inimeste diskrimineerimine. Me hakkame selle asjaga tegelema. Krimlased on inimesed nagu kõik teised. Meile on tähtis, et seda fakti tunnistataks, et selline diskrimineeriv tegevus enam ei korduks,” rõhutas Molohhov.