Eesti firma veok jäi Norra kitsal mägiteel kaks korda kinni. Juhi naine Venemaal peab päästearve pärast auto maha müüma

Esimest korda jäi veok Lääne-Norras Turtagrøst Øvre Årdali kulgeval Tindevegenil kinni teisipäeva õhtul ja politsei saabus kohale kell 19.30, teatas ajaleht Bergens Tidende.

Politsei teatel muutuvad kurvid sellel teel üha järsemaks ja ühel hetkel ei suutnud juht enam kurvi läbida.

Politsei teatel seletas juht tee valikut sellega, et järgis lihtsalt GPS-i, mis näitas kõige kiiremat teed.

„Me võtsime juhiloa kohapeal ära. On juhi vastutus jälgida märke ja teed. Talle teatati teeliiklusseaduse paragrahv 3 rikkumisest,” ütles politsei esindaja Mathias Kverne.

Politsei sõnul rikkus juht ka reeglit, et Årdalis kulgeval Fardalsvegenil ei tohi sõita üle kümne meetri pikkuse sõidukiga. Kõnealune veok oli aga 17 meetrit pikk.

Valdresis asuva Vang Auto-Service’i juht Arve Wangensteen ütles, et tema puksiirauto juht lõpetas Eestist pärit veoki lahtipäästmise kell 1.30 ööl vastu kolmapäeva.

„Venelasest juhil kästi sõita üles kurvini, kust ta oli alla sõitnud, ja oodata puksiirautot üleval kurvis. Aga siis andis veokijuht täisgaasi ja püüdis minema sõita,” rääkis Wangensteen.

„Ma ei ole üllatunud. Ma olen päästnud palju välismaa juhte ja see on küüniline tegevusala. Tema ülemus Eestis ütles mulle tõlgi vahendusel täna, et venelasest juht peab väljatõmbamise ise kinni maksma. See võetakse palgast maha,” rääkis Wangensteen.

Veok ei jõudnud siiski kaugele. Umbes kilomeetri kaugusel sõitis ta kurvis uuesti teelt välja ja jäi kinni.

Seekord ei saanud aga enam Årdali poolt talle appi minna, vaid puksiirauto sõitis kohale 400 kilomeetri kauguselt.

„Kokku oli see üle kahe korra kallim, jutt käib kümnetest tuhandetest kroonidest (1 Norra kroon maksab praegu 0,093 eurot - toim). Tema tõlk rääkis, et tema naine Venemaal peab eraauto maha müüma, et arve kinni maksta. Kui see on tõsi, ei üllata see mind. See on ellujäämisvõitlus,” ütles Wangensteen.