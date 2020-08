Eesti diplomaat Valgevenes: Lukašenkat toetavad pensionärid riidlevad protestiüritusel, et paati ei tohi kõigutada

"Minu aknast välja vaadates tundub, et mitte midagi ei toimu, sest linn ei ole täielikult meeleavaldustega kaetud, vaid need toimuvad mõnedel peatänavatel ja peaväljakutel. Ärevust ja hirmu inimestes näha ei ole, küll aga valitseb teadmatus," rääkis Noormägi.

"Täna toimus esimene meeleavaldus ametisoleva presidendi toetuseks. Inimeste kohale toomiseks on tellitud 52 bussi ja Vitebskist tuleb erirong. Meeleavaldusega üritatatakse segada Vabaduse marssi ja selle marsruuti," viitas ta mõni tund hiljem alanud opositsiooni meeleavaldusele.

"Praegu vaatame telekast, et seal (Lukašenkat toetaval meeleavaldusel -toim) on peamiselt pensionärid, kes riidlevad, et ei tohi paati kõigutada," kirjeldas Noormägi. "Meeleavalduse kohta on muidugi selge, et kui see oleks normaalne reaktsioon, oleks see varem tekkinud, siin aga on tegemist organiseerimisega. Ka riigipea ise on kuuldavasti sinna minemas."