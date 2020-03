Eesti ärimeest kehastanud Soome näitleja võitis põhjanaabrite sketšisaate

Urmast kehastab näitleja Mikko Töyssy, kes pole kõnealuses paroodiasaates varasematel hooaegadel osalenud. Töyssy puhul meeldib publikule justnimelt see, et ta olevat loonud täiesti autentse tegelaskuju, keda võiks täiesti vabalt ka päriselus kohata. Näiteks Eesti-Soome laeval.

Urmas Viilunkit iseloomustab see, et tema meelest kõlab soome keel naljakalt, mis tähendab, et iga vestlust katkestab taltsutamatu naerupugin. Urmasel on soomlastele häid ärinippe — hoida tööjõu kulud võimalikult madalad, näiteks maksta palka mustalt. Lisaks jagab Urmas tähtsa näoga nippe ka soome rallisõitjatele ja pole enda sõnul kunagi näinud ühtegi soomlast, kes oleks kaine.

Muude seikluste hulgas kohtas Urmas USA presidenti Donald Trumpi. Kuidas see kohtumine laeval välja nägi, vaata siit.

Eesti ärimehele pakkus tugevat konkurentsi Antti Tuomas Heikkineni poolt kehastatud öökull. Heikkinen on samuti saate meeskonnas uus tulija. Siiski pidi Heikkineni öökull Eesti ärimehele alla vanduma ning kaotust tunnistama.

Esikoha eest võistlesid lõpuks Eesti ärimees ja öökull.