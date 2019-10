Ees ootava Leedu-Vene spioonivahetuse hulka peaks kuuluma ka Norra kodanik

Frode Berg Foto: Maksim Šipenkov, EPA

Venemaa uudisteagentuur TASS teatas eile õhtul, et Norra kodanik Frode Berg, kes on Moskvas süüdi mõistetud spionaažis Venemaa vastu, on esitanud president Vladimir Putinile armuandmispalve. Tõenäoliselt on Berg üks osa Leedu-Vene spioonivahetusest.