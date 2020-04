Edukas võitlus koroonaviiruse vastu andis Lõuna-Korea valitsevale parteile parlamendivalimistel ülekaaluka võidu

Lõuna-Korea on üks esimesi riike, kus pärast pandeemia algust toimusid üleriiklikud valimised, vahendab BBC News.

Valimiste juures rakendati rangeid sotsiaalse distantsi hoidmise meetmeid.

Kui loetud olid pea kõik antud hääled, oli president Mooni Demokraatlik Partei saanud 300-kohalises parlamendis 163 kohta.

Demokraatliku Partei sõsarorganisatsioon Platvormipartei saab ennustuste järgi veel 17 kohta, mis annab valitsusele kokku 180 kohta.

Erakonna Ühendatud Tulevik ridades pääses parlamenti ka kõrgetasemeline ülejooksik Põhja-Koreast Thae Yong-ho, kes on olnud diplomaat Põhja-Korea saatkonnas Londonis ja kes kandideeris Souli Gangnami linnaosas.

Kuigi kandidaate esitas 35 erakonda, käis peamine võitlus vasakule kalduva Demokraatliku Partei ja konservatiivse Ühendatud Tuleviku vahel. Viimane saab koos partneritega ilmselt 103 kohta.

Hääle andmiseks pidid valijad oma käed desinfitseerima, kandma kaitsemaski ja kilekindaid, seisma teineteisest vähemalt meetri kaugusel ja laskma mõõta kehatemperatuuri.

Kui temperatuur ületas 37,5 kraadi, sai hääle anda eraldi kabiinis, mida iga kasutamise järel desinfitseeriti.

Lõuna-Koreas on praegu koroonaviiruse tõttu karantiinis umbes 60 000 inimest. Sellest hoolimata oli valimisaktiivsus üle 66%, mis on viimase 18 aasta suurim. Sellele aitas kaasa see, et esimest korda lubati hääletada 18-aastastel.

Umbes 26% valijatest osales eelhääletusel.

Koroonapositiivsed said valida kindlatel aegadel spetsiaalsetes valimisjaoskondades. Neil oli keelatud kasutada ühistransporti.