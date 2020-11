Edu kaotanud Trump seadis Bideni edu kahtluse alla

Trump säutsus sotsiaalmeedias, et oli eile õhtul veel mitmes demokraatide juhitavates osariigis valimisi juhtimas, kui äkki hakkas tema edu maagiliselt ükshaaval kaduma. "VÄGA IMELIK," rõhutas Trump.

Twitter on postitusele lisanud märke, et postituse tõelevastavus on vaieldav ja eksitav.

"Nad leiavad Bideni hääli igalt poolt - Pennsylvaniast, Wisconsinist ja Michiganist. See on riigile nii halb!" kurtis Trump veidi hiljem. "Nad töötavad kõvasti selle nimel, et kaotada 500 000 hääle suurune edu Pennsylvanias! Nagu ka Michiganis ja mujal."

Valimispettust Michiganis kahtlustab ka Eesti esikonservatiiv Jaak Madison.

Twitter teatas eile, et lisab hoiatusmärked USA valimiste kandidaatide, kampaaniameeskondade ja teiste suure jälgitavusega kontode postituste juurde, kui nendes püütakse enneaegselt ennast võitjaks kuulutada, kui ametlikke tulemusi ei ole veel välja kuulutatud.

„Alates valimisõhtust kuni inauguratsioonini lisame me me märked mõnedele säutsudele, milles esitatakse väiteid valimistulemuste kohta,” teatas Twitter blogipostituses, vahendab CNN.

USA presidendi Donald Trumpi toodetavate säutsude arv päevas ulatub mitmetesse kümnetesse. Viimaste nädalate jooksul oli kõige produktiivsem päev 27. oktoober, kui Trump saatis Twitteris teele 113 sõnumit. Viimaste päevade skoor on ilmselt tagasihoidlikum olnud viimase hetke valimiskampaania tõttu aktiivse ringi sõitmisega mööda riiki.