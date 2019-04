Ecuadoris vahistati Assange’ile lähedane isik, ilmselt Rootsi tarkvaraarendaja

Ecuadori siseminister María Paula Romo ei avaldanud mehe nime, aga ütles, et ta vahistati uurimise eesmärgil, vahendab BBC News.

Anonüümseks jäänud Ecuadori valitsuse allikas ütles Associated Pressile, et mees on Rootsi tarkvaraarendaja Ola Bini.

„WikiLeaksile lähedane isik, kes on elanud Ecuadoris, vahistati täna pärastlõunal, kui ta valmistus reisima Jaapanisse,” teatas Ecuadori siseministeerium eile Twitteris.

Mees on elanud Ecuadoris mitmeid aastaid ja reisis tihti riigi Londoni saatkonda, kus Assange end varjas, teatas Romo CNN-i hispaaniakeelsele kanalile.

Anonüümseks jäänud Ecuadori ametnik ütles Associated Pressile, et Bini vahistati Quito lennujaamas.

Pärast uudise avaldamist väljendasid Bini sõbrad ja kolleegid muret sotsiaalmeedias.