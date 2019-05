Economist: Tallinna tasuta ühistransport ei ole linnale odav, ent see tasub ennast ära

Ajakiri märgib, et tasuta ühistransport kasvatas sõitjate arvu 10% võrra, samal ajal, kui autode arv kesklinnas omakorda 10% võrra vähenes. Maapiirkondades püüavad tasuta bussid aga peatada rahvastiku väljavoolu, suurendades liikuvust ja parandades juurdepääsu töökohtadele.

Huvi Eesti kogemuse vastu tuntakse üle maailma, sh Rootsis, Prantsusmaal ja Saksamaal.

„Tasuta ühistransport iseenesest ei ole piisav, et inimesed autojuhtimisest loobuks, kuigi tõendid näitavad, et see aitab sellele kaasa. Tallinna kesklinna liikluse hõrenemise taga on ka parkimistasude kasv ja autodele tänavatel vähema ruumi jätmine: parkimine maksab kuus eurot tunnis ning osade parkimiskohtade ja sõiduradade asemele rajati vaba bussikoridor. Ametnikud ütlevad, et tasuta alternatiivi võimaldamine aitas neil vältida tagasilööki, kui kesklinnas liiklemine muudeti senisest kallimaks ja ebamugavamaks,“ kirjutab ajakiri.