Dubai vangistatud printsess õhutab Briti politseid oma õe röövimise juurdlust taasalustama

Kirjas, mida on näinud BBC, ütleb Latifa, et see võiks aidata vabastada printsess Shamsa, kes võeti kinni oma isa käsul.

Shamsat, kes oli röövimise ajal 18-aastane ja on nüüd 39, ei ole pärast seda avalikkuse ees nähtud.

Kohus otsustas 2019. aastal, et šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum röövis oma mõlemad tütred ja hoidis neid nende tahte vastaselt kinni.

Eelmisel nädalal avaldas BBC video, mille Latifa oli salaja telefoniga filminud ja milles ta kirjeldas, kuidas isa teda pärast 2018. aasta põgenemiskatset kinni hoiab. ÜRO küsis Araabia Ühendemiraatidelt tõendit selle kohta, et Latifa on elus.

Ligi 20 aastat varem lõppes ka Latifa vanema õe katse perekonna juurest põgeneda kinnivõtmise ja vangistusega.

2000. aasta augustis, kaks kuud pärast põgenemist isale kuuluvast valdusest Longcross Estate’ist Surrey krahvkonnas Inglismaal, viidi Shamsa jõuga Cambridge’i, lennutati helikopteriga Prantsusmaale ja sealt eralennukiga Dubaisse.

Latifa õhutab oma käsitsi kirjutatud kirjas Briti võime oma õe heaks tegutsema. Kiri on kirjutatud 2019. aastal, kui teda juba vanglaks muudetud villas kinni hoiti.

„Kõik, mida ma teilt palun, on et palun pöörake tema juhtumile tähelepanu, sest see võib talle vabaduse tuua... teie abi ja tähelepanu tema juhtumile võib ta vabastada,” kirjutas Latifa. „Tal on Inglismaaga tugevad sidemed... ta tõesti armastab Inglismaad, kõik tema kallimad mälestused on tema ajast seal.”

Röövimissüüdistuse jõudmine Cambridge’i Parkside’i politseijaoskonna detektiiv-peainspektor David Beckini võttis aega umbes seitse kuud.

Shamsal õnnestus saata kiri immigratsiooniadvokaadile, kellega ta oli varem Londonis kohtunud. Kirjas ütles ta: „Mul ei ole aega üksikasjalikult kirjutada. Mind jälgitakse kogu aeg, nii et ma lähen kohe asja juurde. Minu isa püüdis mu kinni, tal õnnestus mind üles leida. Ma olen siiamaani luku taga... nüüd ei palu ma mitte ainult, et te sellest kohe teatataksite, ma palun teie abi ja võimude kaasamist (kõigi kaasamist).”

„Tõendid viitasid sel hetkel sellele, et sellel, mida väideti, võib olla alust. Kui süüdistus oli tõsi, näis olevat toime pandud kuritegu Ühendkuningriigi seaduse vastu,” ütles Beck 2018. aastal BBC-le.