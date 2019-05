Dubai teatas 15-kilomeetri pikkuse pilvelõhkujate vahelise ripptranspordisüsteemi ehitusest

“Me kiitsime heaks arendusprojektide paketi, et jätkata Dubai ehitamist maailma parima linnana. SkyWay projekt, 15-kilomeetrine linnatranspordisüsteem, hakkab sõidutama reisijaid Dubai pilvelõhkujate vahel läbi 21 jaama.”

Dubai Meediaamet avaldas projekti visualiseeringu, koos seletusega:

“Skypod’id, ripp-transpordisüsteem, mis ühendab olulised kohad, nagu Dubai rahvusvahelise finantskeskuse ja Dubai kesklinna. Projekt, millel on 21 jaama ja võime liigutada ühes suunas 8400 reisijat tunnis.”

Kodulehel teatab Dubai meediaamet, et Skypod’ide projekt (selle nime all esitleti SkyWayd Lähis-Idas) pakub linnatranspordikogemust, mis kujutab endast Dubai tornide vahel liikuvaid taevakaunu. Seda iseloomustavad eridisainiga jaamad ja tugistruktuurid, mis radu kannavad. Kogu süsteem harmoneerub Dubai metroojaamade disainiga.

