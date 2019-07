Dubai printsess palub Briti kohtul oma 12-aastast tütart sundabielu eest kaitsta

Briti seaduse järgi saab sellist avaldust esitada igaüks, keda on sunnitud abiellu astuma või kes on teadlik ennast või teisi isikuid puudutavast sundabielu ohust. Haya bint al-Husseinil ja Dubai valitsejal Mohammed bin Rashid Al Maktoumil on 12-aastane tütar Sheikha Jalila, samuti viieaastane poeg. Ajalehe Times andmeil elavad mõlemad koos emaga Londonis.

Lisaks sundabielu puudutavale taotlusele esitas printsess Reutersi teatel kohtule lähenemiskeelu taotluse. Juunis teatas Briti meedia, et printsess Haya varjab end vägivaldse abikaasa eest Londonis. Mohammed on omakorda oma naise kohtusse kaevanud, nõudes endale laste hooldusõigust.

Loe Haya põgenemise asjaoludest lähemalt 12. juuli LP-st.