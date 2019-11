Dresdeni linn kuulutas natside tõttu välja hädaolukorra

Saksimaa pealinna Dresdenit on mõnda aega peetud paremäärmuslaste bastioniks ja see on ka islamivastase liikumise Pegida sünnikoht, vahendab uudistekanal BBC.

Linna volikogu on nüüd heaks kiitnud resolutsiooni, milles öeldakse, et selle probleemi lahendamiseks on vaja teha senisest enam.

Kriitikute sõnul on sellega aga mindud liiga kaugele.

"Nazinotstand tähendab sarnaselt kliimahädaolukorrale, et meil on tõsine probleem. Avatud demokraatlikku ühiskonda ohustatakse," ütles ettepaneku esitanud volinik Max Aschenbach BBC-le.

Vasakpoolsesse erakonda Die Partei kuuluv Aschenbach ütles, et tema arvates on vaja tegutseda, kuna poliitikud ei tee piisavalt, et end selgelt paremäärmusluse vastu positsioneerida.

"Tegin katse seda muuta. Ühtlasi tahtsin teada, milliste inimestega ma Dresdeni linnavolikogus koos töötan," ütles ta.

Resolutsioonis tunnistatakse, et "paremäärmuslaste hoiakud ja tegevused... paistavad üha sagedamini silma", ja kutsutakse linna üles kaitsma paremäärmusliku vägivalla ohvreid, vähemusi ning tugevdama demokraatiat.

Aschenbach ütles, et ettepaneku vastuvõtmine näitas linnavolikogu pühendumist "vaba, liberaalse ja demokraatliku ühiskonna edendamisele, kus kaitstakse vähemusi ja ollakse natsidele otsustavalt vastu".

Dresdeni linnavolikogu pani Aschenbachi resolutsiooni hääletusele kolmapäeva õhtul.

See kiideti heaks 39 poolt- ja 29 vastuhäälega, kusjuures Saksamaa valitsevad kristlikud demokraadid (CDU) lükkasid selle tagasi, teatas kohalik meedia.

CDU kirjeldas resolutsiooni "puhta poliitilise sümboolikana" ja märkis, et tugev sõnastus oli "keeleline viga", teatas Saksamaa uudisteagentuur DPA.