DPA: Saksa kaitseminister esitatakse Euroopa Komisjoni juhikandidaadiks

Euroopa ülemkogu eesistuja Donald Tusk esitab uueks Euroopa Komisjoni juhikandidaadiks Saksamaa kaitseministri Ursula von der Leyeni, kirjutab Saksa pressiagentuur (DPA) valitsusallikatele viidates.

Erakorralise Euroopa ülemkogu alguseks on von der Leyen ajakirja Spiegel info järgi selge favoriit, kuid lõpliku otsuse langetavad siiski EL-i valitsusjuhid ning vajalik on ka europarlamendi heakskiit.

Von der Leyeni kandidatuurile on oma toetust avaldanud Visegrád neliku (Tšehhi, Ungari, Poola Slovakkia) riigid, ka on tal Prantsusmaa ja Hispaania toetus. Lahtine on aga küsimus, kas sellest piisab 28 liikmesriigi seas enamuse saavutamiseks.