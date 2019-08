Dorian võib olla tugevaim orkaan Florida idarannikul pärast 1992. aasta Andrew’d

Dorian on Atlandi orkaanihooaja seni tugevaim torm. Ennustatakse, et see saabub maismaale esmaspäeval neljanda kategooria tormina, kus tuulte püsiv kiirus on umbes 58 meetrit sekundis. Dorian oleks seega tugevaim orkaan Florida idarannikul pärast 1992. aasta Andrew’d. Kohaliku aja järgi eile hilisõhtul oli Dorian veel teise kategooria torm, vahendab CNN.

Tänavune aasta on järjekorras neljas, kui Floridat tabab ükskõik millise tugevusega orkaan. Seda pole juhtunud alates 1940. aastatest.

Et 2018. aasta orkaani Michael hävitustöö on veel värskelt meeles, valmistuvad floridalased hoolikalt.

Kuberner Ron DeSantis kuulutas eile välja eriolukorra osariigi kõigis 67 maakonnas. DeSantis ütles pressikonverentsil, et osariik on jagamiseks valmis pannud üle kolme miljoni liitri vett ja 1,8 miljonit einet.

Pärast Briti ja USA Neitsisaarte ületamist ja Puerto Rico vihmaga ülekallamist kolmapäeval liikus Dorian eile õhtul Atlandil loodesse.

Oodatakse, et soe merevesi tugevdab tormi lähipäevil. Pühapäeval jääb orkaani teele Grand Bahama saar ja esmaspäeva hommikul peaks see jõudma Florida rannikule.

Potentsiaalseks maismaale jõudmise kohaks ennustatakse rannikut alates Florida Keysist kuni Georgia kaguosani.