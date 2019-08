Doominoefekt? Kanepit legaliseeriv Luksemburg kutsub ka teisi EL-i riike enda eeskuju järgima

„Viimased 50 aastat oleme järginud narkopoliitikat, mis ei tööta,” ütles minister. „Kõige ärakeelamine teeb selle noorte jaoks üksnes huvitavamaks. Loodan, et suudame suhtuda uimastitesse avatuma meelega.”

Riik teatas juba detsembris, et plaanib seadustada nii kanepi meelelahutusliku tarvitamise kui ka selle tootmise ning müügi. Sellega saab Luksemburg esimeseks Euroopa riigiks, kus on reguleeritud nii kanepi tootmine kui tarvitamine. Samasugused seadused kehtivad ka Kanadas ja Uruguays, samuti USA üheteistkümnes osariigis ja pealinnas Washingtonis.

Ettevalmistatava seaduseelnõu järgi jääb kodus kanepi kasvatamine keelatuks. Samuti jääb kanepitõmbamine keelatuks alla 18-aastastele ja välismaalastele. Viimase reegliga soovitakse vältida kanepituristide ligimeelitamist. Schneider möönas intervjuus, et Luksemburgi muutunud poliitikat on EL-i vaba liikumisega raske ühitada. Ta lisas, et soovib koostööd teiste riikidega ja peab ülejäänud EL-i tervishoiuministritega kanepipoliitika teemal konsultatsioone.

Saksa meditsiinilise kanepi turule spetsialiseerunud jurist Malte Goetz ütles Politicole, et Luksemburg võib käivitada Euroopas doominoefekti. „Sotsiaalne surve muutub nii tugevaks, et kui ühes EL-i riigis toimub legaliseerimine, hakatakse seda tõsiselt arutama ka teistes,” ütles Goetz.