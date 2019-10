Donbassi tapvad veed. Radioaktiivsed jäätmed mürgitavad sõjapiirkonna joogivett

Plahvatuse tagajärjel moodustus kaevanduses klaasiks sulanud seintega kapsel, kuhu kogunes vesi koos radioaktiivsete strontsiumi ja tseesiumiga. See sai nimeks „objekt Klivaž“. Juurdepääsud objektile suleti betoonseintega.

Ametlikel andmetel oli radioaktiivsuse tase kaevandustes ja kaevandusvetes vaatlusaastatel 1979-2000 loodusliku fooni tasemel. Tööd jätkusid kaevanduses kuni 2002. aastani, mil see perspektiivituna suleti. Teadur Jevgeni Jakovlev rääkis Spektrile, et oli samal 2002. aastal laskunud Junkomi kaevandusse ja „Klivaži“ uurinud. Juba siis oli osa kapslist hakanud pragunema.

Sellest hoolimata arvati kuni möödunud aasta kevadeni, et „objekt Klivaž“ on kaevanduse põhjas küllalt kindlalt konserveeritud. Üheks selle säilitamise ja radioaktiivse saaste leviku kümneteks aastateks tõkestamise kõige tähtsamaks teguriks peeti „kuiva konserveerimist“. Kaevandusest pumbati vesi välja, et see kapslit üle ei ujutaks. Kaevandusveed pumbati alati spetsiaalsetesse puhastushoidlatesse, et hoida ohutut taset ja vältida nende jõudmist vettkandvatesse kihtidesse. Neid töid tuleb teha pidevalt ja see läheb üsna kalliks. Neist ei saa loobuda isegi siis, kui kaevandus enam ei tööta. Seal tuleb ikkagi jätkata vee väljapumpamist, et säilitada ohutu tase. Nii tehakse aga ainult õige töökorralduse ja finantseerimise korral ning rahuajal.

Ja siis, 2018. aasta aprillis, teatas isehakanud Donetski rahvavabariigi juhtkond otsusest vee väljapumpamine vanast Junkomi kaevandusest lõpetada. Ühtaegu lülitati pumbad välja ja kaevandus hakkas veega täituma kiirusega, mis ulatus ligi kaheksa meetrini ööpäevas.

Nüüd kardavad paljud teadlased, et tuumaplahvatusest tekkinud kapsel, milles on suures koguses radioaktiivseid aineid, võib niivõrd mineraliseerunud ja sooladerikkas kaevandusvees aegamööda laguneda. Siis aga inflitreeruvad vette ka kõik need radioaktiivsed ained. Pealegi on uppunud kaevanduses radioaktiivset taset juba võimatu jälgida.

Teadur Jakovlevi arvutuste järgi tõuseb vesi Junkomi kaevanduses tänavu oktoobriks juba nii kõrgele, kust läheb esimene käik, mis ühendab Junkomi naaberkaevandusega Krasnõi Oktjabr. See tähendab, et radioaktiivse saastumise korral võib vesi levida Jukomist ka naabruses asuvasse kaevandusse, selle kaudu aga ka kõigisse teistesse Donbassi keskrajooni kaevandustesse. Et kõik sealsed kaevandused on omavahel seotud, võibki radioaktiivne vesi jõuda lõpuks vettkandvate kihtide ja joogivee reservallikateni. On arusaadav, et kui vesi uputab ühe kaevanduse, voolab see käikude kaudu ka naabruses asuvatesse, segades endas sisalduvate rikkalike mineraalidega teiste kaevanduste saasteid. Nii tõuseb saastunud vesi juba üles maapinna poole.

Tavaliselt on kaevandusveed tugevasti mineraliseerunud ning naftasaaduste ja puidust tugikonstruktsioonide pehkimisjääkidega saastatud. Juhtudel, mil niisuguste mürgitatud kaevandusvete tase tõuseb 250-200 meetri kõrgusele, satub see vettkandvasse kihti. Sealt jõuavad need asulate veevarustussüsteemi ja täidavad kaevud. Niisugust vett kasutatakse põldude niisutamiseks. See aga on kõlbmatu ja isegi ohtlik.

Enne relvakonflikti aktiivset faasi pumbati selle piirkonna kaevandustest välja ühtekokku 800 miljonit kuupmeetrit vett, mis läbis settetiikide süsteemis primitiivse puhastuse. Nüüd aga pumbatakse hüdrogeoloogide umbkaudsete arvutuste kohaselt välja 400-450 miljonit kuupmeetrit, mis tähendab, et vesi uputab kontrollimatult paljusid kaevandusi.

Nähtavasti selleks, et aeglustada saastatud vee infiltreerumist, uputati täielikult Junkomi naaberkaevandused Krasnõi Oktjabr ja Poltavskaja. Seda tehti Venemaa teadlaste abiga koostatud projekti alusel.

Selle tagajärjel on mineraalidega saastunud kaevandusveed tõusnud sõja kuuendaks aastaks põhjaveehorisontideni ja maapinnale paljudes piirkondades Gorlovka, Donetski ja Makejevka lähistel. Terveid elamurajoone ähvardab nüüd vältimatu uputus. Loomulikult jõuavad saastunud kaevandusveed ka kohalikesse veekogudesse – järvedesse, ojadesse ja jõgedesse.

Vesi ühendab kõiki

Severski Donetsi jõgi ületab kaks korda Ukraina riigipiiri, voolab Venemaalt Ukrainasse, Harkovist mööda, siseneb sõjatsooni, mürgistudes kogu seal oleva saastega, ning jõuab sealt Vene Föderatsiooni viljakasvatuspiirkonda Rostovi oblastisse. Seal kastetakse jõest põllumaid ning joodetakse niisuguste suurte linnade elanikke nagu seda on Novošahtinsk. Lõpuks jõuab see vesi Venemaa ja Ukraina ühisesse Aasovi merre.

„Kas teate, see, et rindejoon hakkas kulgema piki Severski Donetski jõge, on omamoodi vedamine. Ei tea, kuidas vaenupooled oleksid käitunud, kui see jõgi oleks kuulunud ühele neist,“ avaldas Spektrile ketserliku mõtte üks rahvusvaheline keskkonnaekspert, kes on teinud koostööd ka OSCE-ga. Ta ei soovinud, et tema nimi koos niivõrd „poliitiliselt ebakorrektse“ hinnanguga avaldataks.

Seda täiesti lihtsat tõde ei saa aga kuidagi ignoreerida, sest vesi seob ja ühendab selles sõjas lahutamatult kõiki.