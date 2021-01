Donald Trumpist sai esimene president USA ajaloos, keda on kaks korda tagandatud

USA esindajatekoja demokraatidest liikmed alustasid esmaspäeval protsessi presidendi tagandamiseks juhul, kui asepresident Mike Pence ja valitsus riigipead ametist ei eemalda. Just nüüdsama sai see algatus ka enamuse heakskiidu.

Nüüd läheb see hääletusele ja arutusele senatisse, mis ei hakka senati vabariiklaste juhi Mitch McConnelli sõnul seda arutama enne 19. jaanuarit.

Trump lahkub ametist 20. jaanuaril, nii et tema päris ametist eemaldamiseni tõenäoliselt ei jõuta. Küll aga on täiesti võimalik, et ta saab sama protsessi lõpuks kandideerimiskeelu.

Esimene katse Trumpi tagandada tehti 2019 aasta lõpul, toona see ootuspäraselt ebaõnnestus.