Donald Trumpi tagandamiseks ei saadud USA senatis hääli kokku

Presidendi tagandamiseks on vaja kaks kolmandikku senatist, see tähendab 67 häält. The Guardian vahendas, et demokraadid pidasid Trumpi süüks tegevusetust jaanuari alguses Kapitooliumi rünnaku ajal. Mässus sai surma viis inimest.

Kuigi seitse vabariiklast nõustusid demokraatidega ja hääletasid ekspresidendi tagandamise poolt, jäi puudu 10 häält.

Trump tagandati teist korda ning ta läheb sellega USA presidentide ajalukku, kuna varem pole ühtegi presidenti kahel korral üritatud tagandada.

Trump rõõmustas otsust kuuldes ning tänas enda advokaate. Ta nimetas tagandamisprotsessi järgmiseks faasiks USA suurimas nõiajahis, kuigi ka seitse vabariiklast olid Trumpi tagandamise poolt.

Tagandamise korral poleks Trump saanud enam presidendiks kandideerida, pärast tänast otsust võib ta 2024. aasta valimistel taas soovi korral kandideerida.

"Meie ajalooline, patriootlik ja ilus liikumine teha Ameerika suureks on alles alanud. Järgnevatel kuudel on mul teiega palju jagada ja ootan meie võrratu teekonna jätku," kõneles Trump.