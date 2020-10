Donald Trumpi lähedasel nõunikul tuvastati koroonaviirus

"Hope Hicks, kes on nii palju vaeva näinud, ilma et oleks isegi väikest pausi teinud, on Covid-19 osas just positiivse testi andnud. Kohutav! Presidendiproua ja mina ootame oma testitulemusi. Vahepeal alustame oma karantiiniprotsessi," säutsus Trump eile õhtul.

Avaliku ajakava järgi kavatses Trump täna osaleda ühes Washingtoni hotellis presidendiametis jätkamise kampaania korjandusüritusel ja sõita seejärel kampaaniat tegema Floridasse Sanfordi, kirjutas CNN.

Hicks on hiljuti koos presidendiga mitu korda reisinud, sealhulgas osales teisipäeval Clevelandis toimunud arutelul. Teda nähti ka koos teiste teiste presidendi lähemate abilistega - sealhulgas riigipea väimees Jared Kushner - presidendi helikopteri Marine One´i pardale minemas. Kolmapäeval, kui Trump suundus oma tiimiga kampaania raames Minnesotasse, ei kandnud keegi kopteris reisijaist näomaske.

"Veetsin palju aega Hope´iga ja sama tegi presidendiproua," kinnitas Trump ja lisas, et tema nõunik kannab siiski tihti maski.

USA meedia teatel hoiduvad Valge Maja töötajad pigem maskidest. Samuti eirab president soovitust mitte jätkata nii aktiivse ja tiheda tagasivalimiskampaaniaga. Trump ja tema peamised abilised pole näidanud suurt huvi oma personali tavade muutmise osas, et need vastaksid hetke vajadustele, kirjutas CNN.

Intervjuus Fox Newsile spekuleeris Trump, et Hicks võis viirusesse nakatuda kampaania ajal toetajatega suheldes. "Ta on väga soe inimene. Tal on raske, kui sõdurid ja korrakaitsjad ajavad inimesi eemale, sest ta tahab, et neid koheldaks suurepäraselt," märkis president.

Hicksi lähedane allikas ütles CNNile, et presidendi nõunikul on koroonaviiruse sümptomid ja ta on tagasi Washingtonis. CNN on pöördunud kommentaari saamiseks Hicksi poole, ent täpsemat infot sümptomite kohta hetkel pole.

Valge Maja pressiesindaja ei maininud CNNile tehtud avalduses 31aastast endist modelli Hope Hicksi nimeliselt ega kinnitanud, et ta andis positiivse koroonatesti.

Hope Hicks on olnud üks väheseid abilisi, kes on seisnud president Donald Trumpi kõrval alates tema valimiskampaaniast 2016. aastal ning jätkab seni teenistust Valge Majas. Varem töötas ta presidendi administratsiooni kommunikatsioonidirektorina ning nõustas ka riigipea tütart Ivanka Trumpi.