Donald Trumpi ja senaatoreid briifiti UFO-dest

"Kui piloodid Okeaanias või mujal teatavad lennuriskidest, mis segavad treeninguid või on riskiks, siis senaator Warner tahab vastuseid. Pole vahet, kas need on õhupallid, rohelised mehikesed või midagi täiesti teistsugust - me ei saa seada pilootide elu põhjendamatult ohtu," ütles demokraatide senaatori Mark Warneri kõneisik CNN-ile.

USA president Donald Trump kinnitas samuti, et ka tema on kurssi viidud UFO-de märkamisest. "Inimesed ütlevad, et nad näevad UFO-sid. Kas ma usun seda? Mitte eriti," ütles Trump.

Mitmed piloodid ütlesid New York Times-ile maikuus, et on näinud mitmeid tundmatuid lendavaid objekte ehk UFO-sid, millel ei ole näha mootorit ega heitgaase.

Aprillis tutvustas USA õhuvägi oma pilootidele, kuidas teavitada lennul nähtavatest seletamatutest sündmustest, et sõjavägi saaks uurida, millega tegu võiks olla.

Õhuväe esindaja on maininud CNN-ile, et vägi ei usu, et tegemist on maaväliste isenditega. Samas tunnistab õhuvägi, et mitmeid teateid identifitseerimata õhusõidukitest on viimasel ajal tulnud küll.