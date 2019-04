Donald Trump: USA sisejulgeolekuminister Kirstjen Nielsen paneb ameti maha

Trump tänas Nielseni hea töö eest ja märkis, et töökohustused võtab nüüd üle tolli- ja piirivalveteenistuse juht Kevin McAleenan.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

Nielseni vastutusalas olid pagulased ja Mehhiko piiril toimuv. Trump on viimasel ajal närviline ja murelik, et meetmed piiril pole piisavad. CNN kirjutab, et Nielsen arvas, et olukord on Trumpi osas talumatu, kuna too esitab nõudmisi, mida pole võimalik täita.

Trumpi meelsusele viitab seegi, et pärast Nielseni lahkumisest teatamist on ta jõudnud taas Twitteris sõna võtta ka mehhiklaste teemal. Ta viitas, et Mehhiko peab vaatama, et illegaalid ei marsiks USAsse. "Või muidu pole teist varianti, kui piir lihtsalt sulgeda. Meie riik on TÄIS!"

....Mexico must apprehend all illegals and not let them make the long march up to the United States, or we will have no other choice than to Close the Border and/or institute Tariffs. Our Country is FULL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2019

Teadaolevalt ei lahkunud Nielsen vabatahtlikult, ta oli suure surve all. Ent Nielsen ei võideldnud, et oma koht säilitada. Ta on ametis veel nädalakese, et kohustused üle anda.

Nielsen säutsus Twitteris, et tal on olnud au koos töötada vaprate meeste ja naistega, kes sisejulgeolekuministeeriumis töötavad.