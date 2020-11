Donald Trump tunnistas esmakordselt, et võib ametist lahkuda

"Kindlasti ma teen seda ja te teate seda," vastas Trump reporteri küsimusele Valgest Majast lahkumise kohta, kui Biden kuulutatakse võitjaks 14. detsembril.

Samas lisas president, et seda sammu on raske astuda, sest "me teame, et tegemist oli ulatusliku pettusega", ent tõendeid viimase väite kohta Trump ei lisanud. "Aeg pole meie poolel, kõik muu on meie poolel, faktid on meie poolel, see oli tohutu pettus," märkis ta CNNi teatel.

Vabariiklasest president Donald Trump lisas, et kui demokraat Joe Biden kuulutatakse võitjaks, "teeb valimiskogu vea, sest need valimised olid pettus".

3. novembril USAs toimunud valimistel selgusid iga osariigi delegaadid, kes kinnitavad 14. detsembril kokku saavas valimiskogus uue riigipea ametisse. Biden kogus 306 ning Trump 232 valijamehe hääle.

Seni on Trump keeldunud tulemust aktsepteerimast, tõugates selle asemel tagant alusetuiks kuulutatud vandenõusid, et tema teine ​​ametiaeg on varastatud. Samuti on Trump alustanud juriidilisi jõupingutusi valimistulemuste ümberlükkamiseks.

Siiani on Trumpi kampaaniatiimi algatatud kohtuasjad korduvalt tagasi lükatud või neist loobutud.

Selle nädala alguses teatati lõpuks Joe Bidenile, et Donald Trumpi administratsioon on valmis alustama ametlikku võimu üleminekuprotsessi. See kiri oli esimene samm, mille administratsioon astus Trumpi lüüasaamise tunnistamiseks. President säutsus aga mõni hetk pärast kirja avaldamist, et "jätkame head võitlust ja usun, et võidame!"

Eile oli enam kui kolm nädalat pärast valimisi esimene kord, kui Trump vastas otse ajakirjanike küsimustele. Ta andis traditsioonilise pressikonverentsi pärast tänupühade kõnet sõjaväelastega - üritust, mida USA presidendid kasutavad tavaliselt pühade ajal välismaal viibivate sõjaväelaste moraali tõstmiseks ja riigile nende teenistuse meenutamiseks.

Ajakirjanikega suheldes ei loobunud Donald Trump neid õpetamast. "Ärge rääkige minuga niimoodi. Olen USA president. Ärge kunagi rääkige presidendiga niimoodi," ütles ta.

Joe Biden astub ametisse 20. jaanuaril 2021. Asepresidendiks saab Kamala Harris, kes on USA ajaloos esimene naissoost ja esimene mustanahaline asepresident.