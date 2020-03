Donald Trump teatas, et USA ja Euroopa vaheline reisimine keelatakse. Vaid ühele riigile tehakse erand

Trump viitas, et eesmärgiks on piirata uute nakatunute USAsse tulemist. Tema sõnutsi hakkab käsk kehtima reede südaööst.

"Me peatame kõik reisid Euroopa ja USA vahel järgmiseks 30 päevaks," rõhutas ta. Samas märkis ta, et teatud ametiisikutele võidakse reisimise puhul erandeid teha, ent vaid siis, kui nad on enne täieliku kontrolli läbinud ja on kindel, et neil pole koroonaviirust.

Samas ütles Trump, et see ei tähenda suurt kaubavahetuskeeldu. Ta lisas ka, et piirangud ei kehti Suurbritanniale.

Trump on veendunud, et vastumeetmete abil suudetakse viiruse levik kontrolli alla saada. "Ja lõpuks me alistame selle viiruse," teatas ta.

"Aegade algusest peale on riigid ja inimesed pidanud olema vastakuti ootamatute väljakutsetega, sealhulgas ka väga suured terviseohud. Nii on alati olnud ja nii ka jääb. Kõik oleneb sellest, kuidas neile reageerida ja meie reageerime kiiresti ning suure professionaalsusega."

Ameeriklastele soovitas ta: "Kui olete haige või ei tunne end hästi, siis jääge koju."

Viimastel andmetel on koroonaviirusesse nakatunud üle 115 800 inimese. Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on USA-s tuvastatud 1276 juhtumit, Suurbritannias on haigestunud üle 420 inimese.

Haiguse tagajärjel on üle maailma surnud enam kui 4200 inimest.

Trumpi otsus on kindlasti suur hoop niigi virelevale lennutööstusele. Paljud firmad on sõltunud just lendudest USA ja Euroopa vahel.

