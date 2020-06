Donald Trump soovitas kuberneridel meeleavaldajate vastu agressiivsem olla: muidu paistate kui kamp tossikesi

CNN vahendab, et Trumpil oli täna videokõne kuberneridega, kus ta soovitas vägivaldsete meeleavaldajate vastu agressiivsem olla. "Te peate domineerima, muidu paistate kui kamp tossikesi. Peate inimesi arreteerima ja nad kohtu ette saatma," manitses ta.

Videovestluse käigus tõi Trump välja, kuidas arvab, et vägivaldseks on meeleavaldused ajanud vasakäärmuslased. "Kui seda liikumist maha ei võta, läheb olukord vaid hullemaks. Äärmuslased on tugevad siis, kui teie olete nõrgad ning enamik teist ongi."

Trump arvab, et kogu maailm naeris, kui Minneapolises politseijaoskond maha põletati.

Meeleavaldused puhkused Minneapolises, kuna 46-aastane mustanahaline George Floyd peeti eelmisel esmaspäeval kinni, sest teda kahtlustati valerahaga maksmises. Tunnistajate videotes võib näha valgenahalist politseinikku talle põlvega kõrile vajutamas ja teised politseinikud vaatavad seda pealt. Floyd suri.

Minnesota kuberner Tim Walz kutsus nädalavahetusel Minneapolise ja selle kaksiklinna St Pauli korrakaitsejõududele appi rahvuskaardi. Rahvuskaartlased toodi nädalavahetusel tänavatele ka Los Angeleses ja Washingtonis Valge Maja juures.

Kui meeleavaldajad kogunesid möödunud reedel Washingtonis Valge Maja juurde, viidi Trump teatud ajaks Valge Maja maa-alusesse punkrisse.

CNN viitab, et Trumpi võimuloleku ajal on tema kabinet ehk alluvad peamiselt olnud valgenahalised. Tal on olnud vaid mõned üksikud mustanahalised nõunikud.

Presidendivalimised lähenevad, seetõttu on Trump viimasel ajal siiski korduvalt viidanud, et mustanahalistel pole tema kui presidendi puhul midagi kaotada. Küll aga pole ta võimuloleku ajal üldse pannud rõhku ja rääkinud teemal, mis praegu üliaktuaalne - politseinike vägivald.