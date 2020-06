Donald Trump püüab kohtuotsusega keelata oma eksnõuniku raamatu ilmumist

Trumpi administratsiooni teatel sisaldab raamat salastatud teavet, mis selle avaldamise korral võib ohustada riiklikku julgeolekut, vahendab Helsingin Sanomat väljaannet The New York Times.

Esialgsete plaanide kohaselt järgmisel teisipäeval müüki tulev raamat käsitleb Boltoni Valges Majas veedetud aega. Juuraharidusega John Bolton oli 9. aprillist 2018 kuni 10. septembrini 2019 USA presidendi julgeolekunõunik.

Justiitsministeerium palus sel nädalal föderaalkohtul algatada kohtuasi, kuna väidetavalt pole Bolton oma teksti Valge Majaga piisavalt kooskõlastanud, millega on ta muuhulgas rikkunud salastatud teabele juurdepääsu tingimusi.

Boltoni peatselt ilmuva raamatu üle on Ameerikas mitu kuud arutletud. Kirjastus Simon & Schuster on kasutanud tekkinud poleemikat reklaamis ja turustab raamatut teosena, mida "Donald Trump ei taha, et sa loeksid".

Kirjastaja kommenteeris uudistekanali CNN teatel eelseisvat kohtuasja, öeldes, et see oli lihtsalt "administratsiooni viimane katse lämmatada raamatu avaldamine, mida peetakse presidendile ebasoodsaks".

CNN hindas, et John Bolton kavatseb oma raamatu tagajärgede eest hoolitseda alles pärast avaldamist. Uudistekanali teatel on Bolton Valge Majaga aprillis kokku lepitud ülevaatamis- ja toimetamisvoorud lõpule viinud.