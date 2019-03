Donald Trump: piiril immigrantide tulistamine oleks väga efektiivne

"Kui sa lähed paljude kindralite juurde, siis nad ütlevad sulle, et see on riiklik hädaolukord. Me peame oma maad kaitsma. Inimesed tulvavad sisse," rääkis Trump.

"Nüüd me siis võtame neid inimesi kinni. Saame nad kätte, aga me ei tee seda nagu teised riigid. Teised riigid seisavad seal (piiril – toim) automaatidega, laskevalmis," ütles Trump Sean Hannity jutusaates. Seejuures ei selgitanud Trump, millistest teistest riikidest on jutt.

"Aga me ei saa seda teha. Ega ma ei tahakski seda teha, okei? See on väga efektiivne viis asjaga tegelemiseks, aga ma ei tahaks seda teha. Me ei saa seda teha," rääkis Trump.