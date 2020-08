Donald Trump muretseb Eesti nakatumiste tõusu pärast

"Eelmisel nädalal tuvastati Prantsusmaal ja Saksamaal suurim päevaste nakatunute arv viimase kolme kuu jooksul," tõi Trump üleeile võrdluse Euroopast. Ta tõi välja, et seitsmepäevaku keskmine nakatunute arv Saksamaal on eelmisest nädalast kasvanud 62%, Prantsusmaal 82%, Hispaanias 113% ja Ühendkuningriigis 30%.

"Need on suured kasvud. Juhtumite arv on järsult kasvamas ka Hollandis, Rootsis, Belgias, Šveitsis, Slovakkias, Eestis ja muudes Euroopa riikides. Ja meie riigis need numbrid vähenevad. Aja möödudes näeme seda üha selgemalt," ütles Trump.

Siinkohal on paslik välja tuua eelmise nädala nakatumiste numbrid. USA-s oli see seitsme päeva peale 384 900, Eestis on sama näitaja 73. Miljoni elaniku kohta teeb see USA näitajaks 1172,8 ja Eesti näitajaks 54,8.

USA nakatumiste tipphetk oli 25. juulil, peale mida on hakanud see tasapisi langema. Eesti tipphetk päevaste nakatunute tuvastamise osas oli 26. märtsil, kui tuvastati 134 koroonapositiivset.

Graafik: päevane positiivsete testide arv Eestis



Graafik: päevane positiivsete testide arv USA-s

