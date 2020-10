Donald Trump: lahkun täna haiglast! Tunnen end praegu paremini kui 20 aastat tagasi

"Ärge kartke koroonaviirust, ärge laske sel oma elu domineerida," säutsus ta. "Trumpi administratsiooni käe all on arendatud väga häid ravimeid ja teadmisi. Tunnen end praegu paremini kui 20 aastat tagasi."

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

CNN kirjutas veidi varem, et Trump ihkab võimalikult kiiresti haigevoodist pääseda ning naasta Valgesse Majja. Üks allikas viitas, et lähikondsed on Trumpi hoiatanud, et kui selle käigu järel peaks olema tagasilööke ehk tema seisund läheb kehvemaks, oleks see hoop nii tervise mõttes kui ka valimiskampaaniat arvestades. Üldiselt viidati, et president on tegus ja vähemasti telefoni teel tundub, et tema tervislik seisund on paranenud.

Seisundi tõsidust varjati avalikkuse eest

Trump kinnitas möödunud reedel, et tema ja ta abikaasa Melania Trump haigestusid koroonasse.

Valge Maja kabinetiülem Mark Meadows tunnistas nädalavahetusel, et Trumpi tervislik seisund oli reedel palju halvem, kui avalikkusele toona räägiti. Meadows ütles Fox Newsile antud intervjuus, et 74-aastane president Trump toimetati reedel haiglasse seetõttu, et tema tervisenäitajad halvenesid kiiresti, vahendab Reuters. "Ma võin teile öelda, et suurim [edusamm], mida praegu näeme, on palaviku puudumine ja see, et tal läheb hästi ka hapniku küllastustasemega," rääkis Meadows.

Trump tegi ööl vastu pühapäeva haiglast ka videopöördumise, milles ütles, et tal läheb küll hästi, ent paar järgmist päeva saavad olema tema tervise seisukohast tõeline väljakutse. Tema sõnul läheb ka esileedil Melanial väga hästi.

Eile leidis meedias palju kõlapinda seegi, et Trump lahkus korraks haiglast, et hoone ees oma toetajaid läbi autoakna tervitada. "Mõtlesin, et teeme väikese üllatuse tänaval viibivatele patriootidele. Nad on seisnud väljas pikka aega ja armastavad meie riiki," sõnas Trump. Ta kandis maski, nagu ka teised autos viibinud inimesed.

Tema käitumine leidis siiski ka palju kriitikat. Näiteks Walter Reedi sõjaväehaiglas töötav arst James Phillips nimetas Twitteris riigipea tegevust hulluks.

Mis on praeguste väidetavate raviedusammude taga? Üks teda ravivatest arstidest, dr Brian Garibaldi ütles eile, et talle antakse steroidravimit deksametasooni. Üldjuhul kasutatakse seda patsientide puhul, kelle seisund on raske.