Donald Trump keelab politseinikel kägistamisvõtte kasutamise

Trump allkirjastas täna politseireformi korralduse, mille eesmärk on vähendada politseivägivalda. Peamiselt mustanahaliste vastu suunatud politseivägivald on üle USA aga ka maailma teravalt päevakorda kerkinud pärast seda, kui valged politseinikud tapsid Minneapolises mustanahalise mehe George Floydi, kes neile mingit vastupanu ei osutanud. Seejuures kasutas korravalvur Floydi mahasurumiseks kägistamisvõtet, mille USA president nüüd ära keelas. Trumpi sõnul on kägistamisvõtet lubatud kasutada vaid siis, kui politseiniku elu on ohus.

Trump teatas samuti, et luuakse register politseinike rikkumistest.

Mitmed USA linnad on teinud ettepaneku radikaalsemateks reformideks, et politseivägivalda vähendada. Ka Trumpi tänane avaldus reformi osas on kriitikute arvates ebapiisav, et selle probleemiga võidelda.