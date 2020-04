Donald Trump: ees on väga valusad, väga-väga valusad kaks nädalat

Halvenevad prognoosid viitavad BBC teatel sellele, et viirus võib lähinädalatel ja -kuudel nõuda USAs kuni 250 000 inimese elu.

"See saab olema väga valus, väga-väga valus kaks nädalat," ütles Trump eile Valges Majas, kirjeldades pandeemiat kui katku. "Ma tahan, et iga ameeriklane oleks valmis rasketeks päevadeks, mis ees ootavad," lisas ta.

President rääkis ka isiklikust seosest viirusega, viidates endast veidi vanemale ja kogukamale sõbrale, kes on muidu "kõva mees", aga nüüd koroonahaigena koomasse langenud. "Ma rääkisin mõne oma sõbraga ja nad ei suuda uskuda, mida nad näevad," lisas Trump.

Ühtlasi kutsus ta ameeriklasi tungivalt üles järgima viiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid, nimetades seda "elu ja surma küsimuseks".

Esmaspäeval ütles Trump, et kui koroonasurmade arv riigis jääb alla 100 000, on kõik kriisiga seotud osapooled teinud väga head tööd. Lisades, et ka 200 000st allapoole jääv suremus on hea töö tunnus.

Prognoos põhineb asjaolul, et mõned inimesed ei tee leviku peatamiseks kõike endast olenevat, selgitas USA koroonaviiruse koordinaator Deborah Birx. "Me tõesti usume ja loodame, et saame iga päev paremini hakkama," lisas ta.

Praegu on koroonaviirus USAs tuvastatud 188 578 inimesel, surnud on 3890 nakatunut. Viimase ööpäevaga suri 865 inimest, mis on riigis suurim näit pandeemia jooksul.

