Der Spiegel: Saksa liidupeaprokuratuur kahtlustab Vene riiki mõrva tellimises Berliinis

Lisaks keerukalt konstrueeritud valeidentiteedile paljastas uurimine ka muid viiteid Vene riigile: ligipääs mehe dokumentidele Venemaa isikut tõendavate dokumentide andmebaasis oli blokeeritud viitega sellele, et mees on „seadusega kaitstud”. Tema väidetava tööandja telefoninumbrid kuulusid varem Venemaa kaitseministeeriumile.

Der Spiegeli teatel oli otsustav tegur selle juures, et uurimise võttis üle Saksamaa liidupeaprokuratuur, see, et Venemaa lõpetas 2015. aastal väidetava mõrvari rahvusvahelise tagaotsimise, kelles kriminalistikaeksperdid tuvastasid Sokolovi. Tollane kahtlusalune oli mees nimega Vadim K. Väidetavalt mõrvas ta 2013. aastal Vene ärimehe ja lähenes ohvrile samuti jalgrattaga. Saksa uurijad oletavad nüüd, et ta oli riigiasutuste palgatud tellimusmõrvar, kes saadeti Berliini.