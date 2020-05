Der Spiegel: Hiina palus WHO-l maailma hoiatamisega viivitada

Ajakiri tugineb oma väidetes Saksamaa välisluureteenistuse Bundesnachrichtendienst (BND) andmetele, mille kohaselt pöördus president Xi jaanuari keskpaigas isiklikult WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesusi poole, et WHO ei kiirustaks seoses koroonaviirusega ülemaailmset hoiatust andma.

Luureraporti kohaselt palus "Xi Jinping 21. jaanuaril WHO juhil Ghebreyesusel mitte levitada informatsiooni selle kohta, et viirus levib inimeselt inimesele ning viivitada pandeemiahoiatuse andmisega", väidab Der Spiegel.

Raporti järeldustes leitakse, et seetõttu kaotati koroonaviiruse leviku tõkestamisel neli kuni kuus nädalat.

WHO lükkas Der Spiegelis ilmunud väited ümber oma Twitteri kontol, väites, et vähemalt telefoni teel ei ole Ghebreyesus ja Xi kordagi omavahel kõnelenud. "Dr Tedros ja president Xi ei rääkinud omavahel 21. jaanuaril ja nad ei ole kunagi telefonitsi suhelnud. Sellised ebatäpsed uudislood häirivad ja segavad WHO ja maailma pingutusi lõpetada COVID-19 pandeemia," märgiti lühikeses avalduses.

WHO väitel on selle tõestuseks tõsiasi, et Hiina teatas inimeselt inimesele levikust juba 20. jaanuaril. WHO kinnitas omalt poolt viiruse sel moel levimist 22. jaanuaril.

WHO aina tõsisema kriitika all

WHO ja selle juht Ghebreyesus on viimastel nädalatel langenud üha suurema, ent ennekõike USA kriitika ja pahameele alla ning organisatsiooni süüdistatakse kriisiga mitte toimetulemises ning ohu pisendamises epideemia algul.

14. jaanuaril - nädal enne Hiina Wuhani linna lukkupanekut - teatas organisatsioon oma Twitteri kontol, et vettpidavaid tõendeid uudse koroonaviiruse inimeselt inimesele leviku kohta ei ole. 31. jaanuaril, kui organisatsioon oli viiruse ise globaalseks terviseohuks kuulutanud, teatas see, et paanikast tuleks hoiduda ning rahvusvahelist kaubavahetust ja reisimist pole tarvis piirata.

Tol samal päeval hindas Terviseamet WHO andmete põhjal koroonaviiruse Eestisse leviku riski madalaks ning Euroopa haiguste tõrje ja kontrolli keskus (ECDC) teatas, et haiguse edasise leviku risk EL-is on madal tingimusel, et kinni peetakse asjakohastest haiguse ohjamise meetmetest.