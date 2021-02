Denveris purunenud lennukimootorist leiti metalli väsimise jälgi

Lend 328 tegi laupäeval hädamaandumise Denveri lennuväljale, aga purunenud mootori tükid sadasid alla elamupiirkonda. Keegi siiski viga ei saanud, vahendab BBC News.

Boeing soovitas maa peale jätta kõik mootoritootja Pratt & Whitney mootoritega PW4000 varustatud lennukid Boeing 777.

Boeingu teatel peaks edasiste uuringute ajaks katkestama lennud 128 lennukiga. United Airlines, Egyptair ning Jaapani ja Lõuna-Korea lennufirmad on teatanud oma selliste lennukite maa peale jätmisest.

NTSB teatas eile, et õnnetusse sattunud lennukil purunes mootori kaks ventilaatorilaba. Üks neist näitas metalli väsimise märke ning uurijad usuvad, et see murdus lahti ja viis kaasa ka teise laba.

NTSB juht Robert Sumwalt ütles, et labad viiakse edasiseks uurimiseks NTSB ohutusinspektorite poolt Pratt & Whitney laboratooriumi.

„Meie missioon on mõista, mis juhtus ja miks see juhtus, et saaks ära hoida selle uuesti juhtumise,” ütles Sumwalt.

United Airlinesi lennu 328 pardal oli 231 reisijat, kes pidid lendama Denverist Honolulusse. Pärast lennuki õhkutõusmist purunes aga parempoolne mootor. Reisijad kirjeldasid „suurt plahvatust” veidi pärast õhkutõusmist, misjärel hakkas lennuk tugevalt värisema ja kõrgust kaotama.

Õnneks suutis lennuk ohutult Denveri lennuväljale naasta, aga mootori tükke leiti elamupiirkonnas Broomfieldi linnakeses.

Samal päeval Denveri intsidendiga lendas Hollandis laiali 30 aastat vana kaubalennuki Boeing 747 üks mootoritest. Tükid sadasid alla Meersseni linnas. Kaks inimest sai maa peal kergelt viga ning autod ja hooned kahjustada. Lennuk ise hädamaandus Belgias Liège'is.