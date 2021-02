Demokraadid nõudsid kohtuprotsessil Trumpi mässu õhutamises süüdi mõistmist või ta teeb seda uuesti

Süüdistajad kasutasid eile märatsejate endi sõnu Trumpi vägivallaga seostamiseks ning väitsid, et märul tekitas ka pikaajalist kahju, vahendab BBC News.

Demokraadid kasutasid ka politseinike, Kapitooliumi personali, luureametnike ja välismeedia ütlusi.

Trumpi kaitsjad hakkavad oma argumente esitama täna.

Kolmapäeval näidati kohtuprotsessil uut videot vägivallast, mille õhutamises Trumpi süüdistatakse ning püüti näidata detailselt, kuidas Trump rünnaku Kapitooliumile vallandas, ning võeti samm-sammult läbi 6. jaanuari sündmused.

Eile jõuti süüdistuse viimase punktini: kahjuni, mida Trump süüdistajate väitel tekitas varale, inimestele ja demokraatiale.

„Sest ametikuriteo süüdistuse esitamine, süüdimõistmine ja diskvalifitseerimine ei käi ainult mineviku kohta. See käib tuleviku kohta,” ütles kongresmen Ted Lieu pärast väitmist, et Trump ei ole üles näidanud ka mingit kahetsust oma tegude pärast. „See on kindlustamine, et ükski tulevane ametnik, ükski tulevane president ei teeks täpselt sama asja.”

Esindajatekoja süüdistaja Joe Neguse ütles, et Trump ei olnud lihtsalt „mingi tüüp”, kes esineb vastuolulise jutuga, vaid ta oli president, kes pöördus oma toetajate poole, kes olid vägivallaks valmis, ja Trump tõmbas tikku.

Demokraadid näitasid videoid märatsejatest endist, kes ütlesid, et olid tulnud Washingtoni, sest uskusid, et see oli see, mida Trump tahtis.

Teine esindajatekoja süüdistaja David Cicilline kasutas videot ja kohtu dokumente, et illustreerida kongressile ja demokraatlikule protsessile tehtud kahju.

Cicilline lisas, et mõned märatsejad tunnistasid, et kavandasid asepresident Mike Pence’i ja esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi mõrva, ning teised rääkisid kongressi liikmete keldrisse kinnipanemisest ja „gaasi lahti keeramisest”.

„Mitte keegi meist ei kujutanud ette, et võime olla silmitsi surmaohuga rahvajõugu poolt, kelle on üles ässitanud Ühendriikide president,” ütles Cicilline.

Cicilline jagas ka rünnaku ajal Kapitooliumil olnud personali ütlusi. Üks töötaja lahkus peale seda töölt. Teine, kolme lapse ema, ütles, et mäss purustas kogu tema turvatunde tööl.