Demokraadid keeldusid Trumpi kohtuprotsessil tunnistajate vahetusest

Trumpi vabariiklastest liitlased on väitnud, et Bideni poeg Hunter peaks saama samuti käsu kohtuprotsessile tunnistama ilmuda.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer ütles aga eile ajakirjanikele, et „see kaup ei ole laual”.

„See ei ole mingi fantaasiajalgpalli vahetuskaup,” ütles Schumer. „Kohtuprotsessid ei ole tunnistajatega kaubitsemine.”

Joe Biden ise ütles Iowa osariigis presidendivalimiste kampaaniat tehes, et ei paku ennast välja üheski tunnistajate vahetuskaubas.

„Me ei kavatse seda poliitilise teatri farsiks muuta,” ütles Biden. „Ma ei taha selles mingit osa.”

„Ei ole ühtki organit, mis oleks viidanud sellele, et oleks ühtki asja, mida ta tegi, mis oleks sobimatu või vale, peale väljanägemise. Nägi halb välja, et ta seal oli,” lisas Biden oma poja kaitseks.

Kohtuprotsessil kritiseeris demokraatide juhtiv süüdistaja, esindajatekoja luurekomitee esimees Adam Schiff eile Trumpi tegevust Ukrainas, mida ta nimetas „hullemaks kui hullumeelseks”.

„See on eemaletõukav, see on vastumeelne. See murrab meie sõna. Ja selle tegemine nende korruptiivsete juurdluste nimel on ka vastuolus kõigega, mida me üle maailma kuulutame,” ütles Schiff.

Schiff kutsus vabariiklasi Trumpi ametist kõrvaldama, et „kaitsta meie demokraatiat”.

Schiff hoiatas ka, et senaatorid õõnestavad USA ülemaailmset positsiooni, kui nad presidenti ei taganda.