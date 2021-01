DELFI WASHINGTONIS | Veriseks muutunud meeleavaldus Washingtonis sumbus liikumispiirangusse

Eile õhtul kohaliku aja järgi kell 18 hakkas Washingtonis kehtima liikumiskeeld. Selliseid on siin linnas ühe aasta vältel nähtud korduvalt, näiteks suvistel Black Lives Matteri meeleavaldustel. Sellist aastat pole kohalikud oma sõnutsi varem näinud.

Mõni tund pärast liikumispiirangu kehtestamist oli linna valitsusasutusi täispikitud süda vaikne. Protestijaid jäid meenutama prügi, mahaunustatud plakatid ning suletud perimeeter Kapitooliumi ümber.

Ekspress Meedia

Ekspress Meedia

Ekspress Meedia



Kui varasematel meeleavaldustel pole liikumispiirangust kinni peetud ja meeleavaldused on jätkunud - peamiselt rahumeelselt - ka öötundidel, siis Trumpi toetajad suundusid hotellitubadesse uusi plaane hauduma. See aga ei tee päeval toimunud demonstratsioone kuidagi vähem veriseks. Praegu teadaolevalt on surnud neli inimest.

Mõned üksikud punaste nokamütsidega Trumpi toetajad olid hotellide ees suitsetamas, ergutades üksteist "Fuck Antifa!" hüüetega. Suur osa neist on pärit kaugemalt ja bussidega Washingtoni kohale toodud. Liikumispiirangut nimetasid nad "vangistuseks".

Need üksikud liikumispiirangut eiranud inimesed korrakaitsjate tähelepanu ei pälvinud.

Varasematel demonstratsioonidel on toimunud BLM-i toetajate ja Trumpi toetajate kokkupõrkeid. Tasub märkida, et eilsetel meeleavaldustel neid teadaolevalt ei olnud. Linn oli Trumpi toetajate päralt.

Washingtoni linnapea Muriel Bowser pikendas linna eriolukorda 21. jaanuarini, s.o pärast Joe Bideni presidendiametisse vannutamist. Selle aja vältel on linnas piiratud äride lahtiolekuajad, ühissõidukite liikumine, igal hetkel võib linnapea kehtestada uue liikumispiirangu. Esialgu lõpeb liikumispiirang kohaliku aja järgi kell 6, s.o Eesti aja järgi kell 13. Kogunemised tõenäoliselt jätkuvad täna. Öötundidel jätkub Kapitooliumis ka ühisistung, mille käigus kinnitatakse valijatekogu tulemused ning seega USA valimistulemused.

Washington on linnana USA kõige liberaalsemaid linnu, kohalikud, kellega Delfil õnnestus mõni sõna vahetada, rääkisid, et nad ootavad väga Bideni ametisse vannutamise päeva. "Kõik on väsinud sellest ebakompetentsusest. Bideni võit on meile nagu tõotatud maale jõudmine," sõnas näiteks koera jalutanud Shaun.