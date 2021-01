DELFI WASHINGTONIS | Rahvapidu ilma rahvata. Biden astub ametisse automaatide ees, kuulikindla klaasi taga

Washington 24 tundi enne uut presidenti. Kõikjal on rahvuskaartlased, kes omavahel nalja heidavad washingtonlaste üle; FBI-teenistujad, kes autodes kohvi lürbivad ning liiga pikalt ühte kohta seisma jäävalt uitajatalt küsivad “Can I help you ma’am?”

Presidendi ametisse vannutamine on ameeriklastele rahvuspüha mõõtu. Kalendrissegi märgitud pühana, aga mitte küll päriselt vaba päevana. Üks väheseid neist, mida tähistatakse kõikides kultuuriruumides. Samasse kanti (MLK-päev on kalendris liikuv) maandub igal korral ka Martin Luther Kingi päev, mida mitte kõik osariigid ei tähista.

Sel korral on kõik teisiti. Pidi olema juba seda koroonaviirusegi tõttu, sajad tuhanded inimesed, kes muidu DC-sse selleks puhuks kohale tulevad, pidid jääma tulemata. Aga linn pidi siiski kaasa tähistama, baarides olid juba valmis mõeldud signatuurkokteilid - “We the People”, “Madam”, “Ridin’ with Biden”. Kapitooliumi rünnak jaanuari alguses on toonud USA pealinna demokraatia võidupühaks, kus tulevane president rahva ees oma vande annab, terroriohu, sõdurid, tõsise välimusega töökoerad, kõrged aiad ning lõputud piirangud.

Päev enne vannutamise tseremoonia pidas Biden kõne Lincolni memoriaali juures, meenutades neid, kes on koroonaviiruse tõttu oma elu kaotanud. Washingtoni peakatedraali kell lõi 400 korda, kord iga tuhande ameeriklase jaoks, kes on oma elu kaotanud. Lincolni memoriaali juurde jäävalt tiigilt - sellelt samalt, mille ees pidas kuulsa “I have a dream” kõne eelpool mainitud Martin Luther King juunior - võis vaadata tuledemängu. Või õigemini said seda teha vaid valitud inimesed.

Memoriaali lähedale jäävale mäejalamile, kust algasid tõkkeaiad, olid eile õhtul kogunenud kümned linlased. “Lootsime näha Bideni eskorti,” sõnas Penny, kes oma abikaasaga paarkümmend aastat juba DC-s elanud. Neil vedas, sest Bideni vägi tõepoolest kihutas vaikusesse mattunud kesklinnast memoriaali suunas, möödudes ka pargist, kus nad istusid.

Mõlemad võtsid kätte nutitelefonid ja avasid CNN-ist otsepildi sellele, mis aia taga, tiigi ja memoriaali juures toimub. See oli otsekui metafoor Washingtonile - võim nii lähedal, aga tegelikult kaugel. Nimelt pole DC elanikel senatis hääleõigust ning linna föderaal- ning linnavõimud on üksteisest karmilt lahutatud erinevate käsuahelatega. Viimast on peetud ka üheks põhjuseks, miks Kapitooliumi jalamil said sündmused eskaleeruda.