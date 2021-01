DELFI WASHINGTONIS | Protestijad usuvad, et Trump on nende õige president, elanikud pole midagi sellist varem näinud

Aljas käis Kapitooliumi juures napilt enne Washingtoni lukkupanekut. "Kui kedagi huvitab, mis Washingtonis täna toimub - see oli natukene enne, kui koduspüsimise käsk kell kuus hakkas. Umbes 15 minutit pärast seda videot surus politsei inimesed treppidelt minema. Linn on suletud ja tühi. Uberijuht, kellega tavalise 10 mindi asemel 50 minutit ringiga koju telefoni laadima sõitsin (pluss internet on kogu linnas üliimelik praegu), ütles, et pole kunagu midagi sellist näinud, nagu sel aastal," vahendas ta Facebookis.



Ta tegi väikese intervjuu naisega, kes oli rõivastatud Vabadussambaks. Californiast pärit protestija sõnas, et Trump on parim president ning ta on Ameerika Ühendriike alati esimeseks pannud. Ta arvas, et Kapitooliumisse sisse tungimine oli õigustatud, sest protestijad tahavad võidelda tõe nimel.

Olukord Washington DC-s Foto: Riin Aljas



Protestijad Washingtonis

Olukord Washington DC-s Foto: Riin Aljas



Olukord Washington DC-s Foto: Riin Aljas



Kapitooliumihoone ning Trumpi toetajate bänner