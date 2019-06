DELFI VIDEO | Venemaa kommunistide juht: miks te Eestis meie kallal kogu aeg norite?

Ajakirjaniku palvele Eesti ja Venemaa suhteid kommenteerida, vastas Zjuganov algul, et ei taha sel teemal rääkida, ent avas siis siiski suu.

"Me elame lähestikku. Teie president tuli. Miks te seal meiega kogu aeg norite," küsis kommunistide juht, lisades, et see ei ole kasulik kummalegi riigile.

Ta toonitas, et Eesti ja Venemaa on naabrid. "Oleme naabrid, meeldigu see meile või mitte, ja naabrid peavad elama rahus ja sõpruses. Omades sellist naabrit (Venemaad - toim), võiks teil olla suurepärased võimalused arenguks, ent te tirite sinna sõjaväe ja vaatate Ameerika poole."

"Ameerikasse on 8000 kilomeetrit, Venemaale pooltuhat, seega elage sõpruses ja kõik on hästi," lausus ta.