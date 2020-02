DELFI STRASBOURGIS | Terras: Brüsselis elan praegu sõbra pööningul

Kui ma kunagi Münchenis õppisin, siis oli selline tore võrdlus, et baierlased, nemad on Laptop ja Lederhosen. Tänapäeval ehk illustreeriks sama mõtte esimest poolt 5G. Sülearvuti oli toona uudse ja moodsa näide, nahkpüksid aga esindasid vana. Hoida vanu väärtusi, aga teha seda uute tehnoloogiatega koos, et see kõik viiks edasi - see on minu maailmavaade.

Kui palju te kavatsete hakata tegelema europarlamendis väga aktuaalsete võrdõiguslikkuse küsimustega? Kui vaadata kasvõi selle täiskogu päevakava, on siin mitmed teemasid, mis puudutavad võrdseid õigusi ja sooga seotud küsimusi (näiteks suguelundite moonutamise lõpetamise strateegia, soolise võrdõiguslikkus strateegia, EL-i prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni istungjärguks -K.V.).

Minu maailmavaade on olnud kogu aeg see, et ei ole vaja teha eristaatust ja kvoote, sest naised on niigi ägedad ja tublid ning saavad hakkama asjadega oma moodi, aga tihti paremini kui mehed.

Kaitseväes ütlesin ka kogu aeg, et minu jaoks ei ole üldse probleemi, kas naised või mehed - peaasi, et nad selle asja ära teevad. Sama au- ja palgaastmega inimesed said loomulikult ka samamoodi palka.

Teisalt on probleem olemas, sest minu soov värvata endale n-ö naissoost toetajaid ei ole veel sada protsenti õnnestunud. Isamaal on see väike arenguvõimalus veel olemas, et rohkem naisi sellesse erakonda saada.

Kas te ei tunne siin soovi militaarteemadega rohkem tegeleda?

Ma olen nendega piisavalt tegelenud ja need asjad on mul selged. Kui vaja, olen alati nõus kaasa rääkima ja kui vastav teema tuleb suurde saali, siis kindlasti esitan oma seisukoha. Aga seal [väliskomisjonis ja selle julgeoleku ja kaitse alamkomisjonis] nii tublid inimesed ees, põllumajanduses AGRI-s pole kedagi, küll aga tegeleb see eestlaste jaoks väga oluliste teemad,ega: mets, põld, kuidas edasi minna.

Ma usun, et kui ma eesti põllumeeste mõtted sinna saan - kas ma need seal kaitstud saan, on teine küsimus - suudan vähemalt kindlasti ebamugavust tekitada.

Või ITRE-s (tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjon) tegeleda tehisintellekti ja energiaga - need on olulised teemad. Kus lõppeb green deal („rohelepe" ing k) ja algab fair deal („aus lepe" ing k)? Eesti on väga ühesuguse energeetikabaasiga, kuidas see üleminek saab niimoodi toimuma, et keegi ei jää tööta ega nälga?