DELFI STRASBOURGIS| Juncker: kolm aastat Brexiti-kõnelusi oli aja- ja energiaraisk

Suurbritannias Brexiti-parteiga Euroopa Parlamendi valimised võitnud Nigel Farage teatas täna sõna võttes, et tahaks samuti hea meelega öelda, et teda enam europarlamendis järgmisel kuul ei näe. "Aga mul on kuri kahtlus, et olen siin novembris jätkuvalt kohal," ütles Farage ja süüdistas Johnsonit EL-st lahkumise asemel brittidele kehva leppe kaela tõmbamise katses.