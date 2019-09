DELFI POOLAS | Ilmasõja 80. aastapäeval Varssavis olid kohal 40 riigi esindajad, Venemaad mainiti vaid negatiivselt

Kõne pidas ka Saksa president Frank-Walter Steinmeier, kes vabandas nii Saksa agressiooni kui Molotov-Ribbentropi pakti (MRP) eest. President Kaljulaid märkis pärast tseremooniat Delfile, et Steinmeier mainis MRP-d juba kolme aasta eest Tallinnas peetud kõnes, kuid siin kõlas sama sõnum veelgi suuremale auditooriumile.

Kaljulaid tõdes, et USA presidendi Donald Trumpi visiidi tühistamine Floridat ähvardava orkaani tõttu oli võõrustajatele ilmselt pettumus. “Seetõttu meenutas Pence hästi palju Trumpi Varssavis peetud kõnet, kus mainiti ära ka [NATO kollektiivkaitse] artikkel 5,” ütles Kaljulaid. “President Duda mainis ära Ukraina ja Gruusia. Need kolm kõnet kokku olid väga mõjusad.” Kaljulaid lisas, et võttis Venemaa agressiivsemaks muutuva tegevuse Gruusiat Lõuna-Osseetiast lahutaval eraldusjoonel jutuks ka Lääne-Euroopa riikide juhtidega, samuti oli juttu Gruusia, Ukraina ja teiste EL-i idapartneritega tehtavast koostööst.

Tseremoonia lõppes kahuritest antud aupaukude ja pärgade asetamisega tundmatu sõduri hauale. Korralduslikult poolelt jäi muu hulgas silma, et kõikjal eakaid sõjaveterane abistamas ja muid tseremooniaga seotud ülesandeid täitmas olid noorukesed skaudid.



Skaudid Varssavis Foto: Kaarel Kressa



USA asepresidendi visiidi puhul võis osade tseremooniat vaatama tulnud kohalike seljas näha särke kirjaga “Poola toetab Ameerikat”, samuti kandsid paljud väikeseid Poola, USA ja NATO lippe. Neid võis osta esindusväljaku lähedal asunud pargist, kus ettevõtlikud kaubitsejad oma lauad olid püsti löönud.



Müügilett lippude ja suveniiridega Foto: Kaarel Kressa



