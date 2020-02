DELFI PETSERIS JA IRBOSKAS | Noortel poleks Eesti koosseisu naasmise vastu midagi, vanad on kahtlustavad

Järgmine peatus on Petseri klooster. See Petseri peamine vaatamisväärsus on lihtsalt suurejooneline! Selle lähedal on ka väike turg, kus müüakse suveniire. Sealsamas saab osta ka tühje pudeleid. Miks? Kloostris saab pühast allikast vett võtta.

Aga meie eelistame veele kuuma kohvi. Kuni ootame tellimust, räägime kohviku kahe töötajaga. Selgub, et ühel neist on topeltkodakondsus. Ja see ei ole Petseris haruldus. Loomulikult teatakse siin, et linn kuulus varem Eestile.

See, kellel on Eesti kodakondsus, tahaks, et Petseri antaks tagasi Eestile. Küsimusele, miks, vastab ta: „Seal on kõrgem elatustase. Üldse ma kavatsen sinna kolida. Tõsi, eesti keelt ma ei oska.”

Tema kolleeg vastab meie küsimusele küsimusega: „Aga kas teie tahaksite elada Venemaal?”

Naaseme tänavale. Teekond linna ühest otsast teise võtab umbes 25 minutit. Isegi võttes arvesse seda, et käisime hubaseid aiakesi pildistamas.

Territooriumilt on Petseri täiesti võrreldav Ivangorodiga. Nii ühes kui ka teises on paneelmajad kõrvuti aedlinnadega ja see tugevdab sarnasust. Petseris on aga palju kirikukesi, mis kaunistavad linnamaastikku. Veel torkavad silma viltu vajunud kuurid majade taga. Just sellistes tuhlasime me Paldiskis 20-25 aastat tagasi. Aga Paldiskis on need juba ammu lammutatud.

Veel ühe lapsepõlvemälestuse kutsuvad esile pumbakaevud. Kohtame neid Petseri tänavatel järjest. Lastena jooksime me tihti sellise juurde vett jooma, sest tundus, et seal on maitsvam.

Petseris on paljud eramajad paigutatud tihedalt kõnnitee äärde. Ja peaaegu kõigil majadel on aknalaudadel lisaks lilledele mänguasjad. Eestis sellist asja ei näe. Näiteks Tartus Puiestee tänaval on akendel peamiselt ribakardinad. Siin kaunistavad inimesed spetsiaalselt aknalaudu nagu poevitriine jõulude ajal. Aga Eestis oleme me harjunud nägema maja juures hekki, puittara või vähemalt metallvõrgust piiret. Petseris on paljud valdused piiratud laineplekiga, mida tavaliselt pannakse katusele.

„Tartu on Jurjev!”

Jalutades tekib isu ja otsustame lõunastada. Õnneks läheme just mööda kohvikust Lilija. See on kahekordne maja akendega nagu kirikul. Baarileti taga soovitab umbes 60-aastane daam proovida köögiviljasalatit lõhe ja majoneesiga.

Teeme perenaisega juttu. Tema nimi on Vera Vladimirovna. Kohvik on tema äri. Räägib, et eestlased käivad neil tihti.