DELFI PARIISIS | Piltniku muljed sündmuskohalt: politsei piirab rahvamasse, kes on tulnud kirikut pildistama

"Hästi palju rahvast on siia koguneud ümber, enamasti turistid ja sekka mõned kohalikud. Politsei on lintidega ümber piiranud kiriku ning julgestavad neid masse, mis kiriku ümbruses liiguvad. Nende töö ongi neid masse ohjata," kirjeldas fotograaf Madis Veltman.

"Iga nurga peal on palju meediat, iga sammu peal on vähemalt viis kaamerat. Lisaks neile kõik need turistid, kes püüavad seda siin üles pildistada," jätkas ta.

"Olen poole tunni jooksul liikunud edasi 50 meetrit, selle aja vältel on kohalikud juba natukene närvis, just need, kes üritavad kuhugi jõuda," lõpetas ta.

Notre Dame süttis eile õhtul seni teadmata põhjustel. Hävis 2/3 kiriku puitkatusest ning kukkus kokku ristlöövi kohal seisnud haritorn. Katedraali läänefassaad säilis.