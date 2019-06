DELFI NEW YORKIS | ÜRO julgeolekunõukogu kampaaniajuht Margus Kolga: Eesti sisepoliitiline heitlus toetust ei mõjuta

Ei pruugi. Nii palju kui mina tean, on nii, et 7. juunil on kinni pandud peaassamblee saal terveks päevaks ja ÜRO töökord on selline, et ühe päeva vältel on võimalik teha kuni neli vooru. Kui nelja vooru jooksul midagi ei teki, siis minnakse edasi järgmisesse vooru, kuid see voor võib olla alles mitme päeva pärast, kui peaassamblee saal vaba uuesti on. Varasem rekordhääletus oli 1979. aastal, kui kokku oli 153 vooru, mis kestid kolm kuud. Ise ma olen kõige pikemalt – kui ma olin ÜRO-s saadik- siis just julgeolekunõukogu kontekstis oli pikk hääletus 2011. aastal, kus kandideerisid neli kandidaati (Aserbaidžaan, Ungari, Sloveenia ning ühe hääle sai siis ka Eesti - H.N) ning lõpuks valiti ära Aserbaidžaan alles 17 voorus. See võttis aega kolm päeva, aga see jaotus pikemale ajale. Seetõttu oleme valmistunud pikemaks olekuks, kuid loodame, et me saame lühema ajaga ära valitud.

Kas Eesti hääli on mõjutanud poliitiline siseheitlus, mis viimastel kuudel vallandunud on?

Mu tunnetuslik vastus on see, et ei ole.

Seega suur mure Eesti maine pärast ei jõua ÜRO-sse?

Sellised asjad jõuavad sinna pikemas ajaraamis. Pole välisatud, et see mure sinna lõpuks kunagi jõuab, aga ma praegu oma töös pole näinud, et see küsimus veel mõjutaks hääli.

Eesti esindajad on vist teinud maakerale ära mitu tiiru. Milliseid õppetunde oleme saanud?

No kindlasti oleme me teinud ühe tiiru. Suutsime kontakti saavutada peaaegu kõikide riikidega ÜRO-s. Jätame siit välja need riigid, millega me muidu oleme igapäevaselt suhelnud, siis selles kontekstis oleme kohal käinud umbes 2/3 maailma riikides. Aafrikas võib-olla isegi 4/5, seda kas presidendi või kõrgema diplomaadi tasandil. See on olnud päris tihe graafik. Kuigi see päris õppetund ehk pole, aga mulle on olnud suureks üllatuseks, kui hästi Eestit tuntakse. Hoolimata sellest, et mõni kohtumine võib teise poole jaoks tekkida suhteliselt ootamatult, on Eesti kuvand e-riigina ja e-teenuste kasutajana meist kõvasti ette läinud. Paljud riigid, mis on väljaspool Euroopat, on enda jaoks teadvustanud, et see keskkond ja see valdkond on selline, kus tegelikult peitub tulevik. Nad tahaksid endale samamsuguseid platvorme luua, nagu Eestil tegelikult täna juba on.

Kas te oskate mulle tuua näite, kuidas me saame nendele suurtele alalistele riikidele selgitada küberteemat, mis on Eesti kampaania fookuses?

Me ei pea neid ju õpetama! Neil on ka oma arvamus, näiteks praegu käib arutelu ÜRO-s küberdimensiooni ja internetivabaduse kohta juba viimased kümme aastat. Praegusel hetkel on see hoitud rahvusvahelise ekspertgrupi tasandil ja sinna on Eesti viimased viis aastat pidevalt kuulunud. Nendes küsimustes on meil rohkem öelda, kui võib-olla mõnes muus teemas, aga asi on selles, et me peame olema valmis rääkima kaasa kõikidel teemadel. Seetõttu peab meil olema minimaalne oskusteave kõigest, mis seal julgeolekunõukogu valikus veel on. Seal me saame toetuda samameelsetele riikidele ning neile, kellel on valmisolek on nende teemadega tegeleda, täpselt nii nagu need riigid saavad toetuda meile, kui see kübertemaatika peaks üles kerkima.

Ma hüppan selle Aafrika 4/5 peale tagasi, miks Aafrikas oli vaja nii palju visiite teha? Kas neid on raskem kallutada?

Seda ka otseselt ei saa öelda, aga Aafrika grupis on üle neljandiku häältest, sest neid riike on seal lihtsalt palju. Me teame, et Aafrika grupp omavahel koordineerib häälte andmist, mitte küll niimoodi, et nad kõik 53 toetavad üht, aga nad kõik koordineerivad piirkondlikul tasandil ning jagavad soovitusi. Aafrikaga saab tegeleda distantsilt, kas ÜRO esinduste kaudu New Yorgis või osaleda mõnel Aafrika tippkohtumisel. Aga see toetus ei teki kunagi ühe kohtumise pinnalt, see tekib rohkemate kontaktide pinnalt. Aafrikas oli vaja käia, sest seal oli senini kõige vähem ju käidud!

Millisega oli siiski kõige keerulisem?

Seda ma ei saa öelda, sest ma ei tea, kuidas need hääled lõpuks jagunevad, see tuleb välja siis, kui hääletus on ära olnud, kuidas meie tabelid jagunevad paar nädalat pärast hääletust.

No aga need tabelid on teil ju juba praegu olemas? Kust on seda toetust raskem leida?

Nii ja naa, igas piirkonnas on riike, kes pole meile toetust andnud. Ma võin öelda, et me oleme kirjalike toetuste põhjal oma konkurendist ees, aga samas on kindlasti riike, kes annavad toetuse ka konkurendile, mis sest et kirjalik toetus on meile antud. Me peame valefaktoriga arvestama.

Seega osati jääb ta lõpuni välja klaaskuuli pealt ennustamiseks?

No see on kõikidele nii. Eriti keeruline on see neile, kes teevad seda esimest korda. Hea on see, et me hakkame selle maailma avastamise juures maailma paremini tundma, kuid selle protsessi pinnalt ei saa midagi ette ennustada. Hea näide on Indoneesia ja Maldiivid, mullu arvasid Maldiivid, et nad on konkurendist ees, kuid Indoneesia võttis võidu juba esimeses voorus.

Indoneesia ja Maldiivid on hea näide, kuna Rumeenia ja Eesti on sarnased, üks väikeriik, teine suurriik. Kas Eesti väiksus on saanud otsustavaks mõnele riigile, sest Rumeenia on tundunud suurem ja stabiilsem?