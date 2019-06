DELFI NEW YORGIS | Rumeenia poliitikavaatleja: Rumeenia on püüdnud toetust osta, pakkudes Aafrika välisüliõpilastele stipendiumeid Bukarestis õppimiseks

"Rumeenia diplomaatid on algatanud kampaania, mille käigus on peetud maha hulk bi- ja multilateraalseid kohtumisi julgeolekunõukogu kampaania toetamiseks. Kõige vastuolulisem osa kampaaniast on olnud kokkulepe Rumeenia Rektorite Nõukoguga, mille järgi välisministeerium rahastab välisriikidest pärit stipendiaate. Peamiselt Aafrika tudengitele mõeldud stipendiumid on andnud Rumeenia ülikoolidele võimaluse tutvustada enda ülikoole Aafrikas ning meelitada Bukaresti õppima sealseid tudengeid. See on töötanud osana julgeolekunõukogu kampaaniast, sest Rumeenia ülikoolid tutvustavad muuhulgas oma stipendiumikampaania käigus kandidatuuri julgeolekunõukogusse," kirjeldas Pricop.

Uurides temalt, miks Rumeenia üleüldse viiendat korda julgeolekunõukogusse püüdleb, kostis ta, et kuna lähinädalatel lõppeb riigi eesistumine Euroopa liidus ning hiljuti oli riik eesistuja ÜRO rahutagamise komisjonis, oleks julgeolekunõukogu loogiline jätk. "Rumeenia püüab ära kasutada aega ning senisest aktiivsemalt rahvusvahelistes suhetes kaasa rääkida," tõi Pricop välja.

"Rumeenia suursaadik ÜRO-s on väljendanud, et julgeolekunõukogu on kõige prestiižem koht, kus üks riik võiks olla, sest nõukogu liikmena on riik nähtav ning tal on mõjuvõim otsuste üle. Suursaadik on väljendanud arvamust, et Rumeenia ei peaks vankuma alla ühelegi meetmele, et riik julgeolekunõukogusse pääseks," jätkas ta.