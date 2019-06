DELFI NEW YORGIS | President Kersti Kaljulaid: me ei lase end julgeolekunõukogus kallutada suuremate huvides

"See ei olnud tavaline hääletus, vaid meil tekkiski palju neid delegatsioone, kes käisidki tund-tunnilt ja minut-minutilt ja ütlesid meile, et me teame, et te olete mures, aga ärge olge mures, sest te olete paljusid võlunud, see võit teile tuleb. Meie valijad uskusid meisse rohkem kui me võib-olla ise," kommenteeris Kaljulaid üllatust võidu osas.

"Me oleme 30 aastat otsutanud lähtuvalt rahvusvahelisest õigusest, see aspekt on see, mis meile võidu tõi. Me kasutame alati seda, mille kohta Lennart Meri ütles väikeriikide tuumarelv - rahvusvahelist õigust. Muidugi me peame seda laiendama rahvusvahelise küberõiguse kontekstis," sõnas Kaljulaid.

President ei usu, et Eesti julgeolekunõukogus liitlasi kaotab, sest varasemaltki on hääletatud vastupidiselt. "Ma tean, et me täna saime hääli nendelt riikidelt, kellele me oleme pidanud mitte nii hijuti ütlema, et me lähtume rahvusvahelisest õigusest," viitas Kaljulaid tõenäoliselt Venemaale.

Siseriiklikule kriitikule vastas Kaljulaid, et riik, kes astub julgeolekunõukogu laua taha, peab olema enesekindel. "Ma usun, et Eesti saab sellega hakkama. Ma usun, et Lennart Meri oleks täna meie kõigi üle väga uhke. Mina olen väga uhke ka Urmas Paeti üle, kes omal ajal selle vastutuse võttis. Ma nii väga tahaksin ka, et meiega oleks täna Mart Nutt. Kampaaniameeskonnaga tahame selle võidu täna pühendada Mart Nutile," sõnas Kaljulaid.

Kuna Eesti peab julgeolekunõukogus töötama riikidega, mille osas ekspertiis on veel väike, rõhus president suurel töömahule, mis tegelikult veel Eestil ees seisab.

"Me ei lase end kallutada suuremate huvidest, isegi kui need suuremad on meile head partnerid. Ja me kuulame alati kõik konflikti osapooled ära," tõi Kaljulaid välja tööplaani ÜRO-s tegutsemiseks.