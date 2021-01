DELFI MOSKVAS | Jõhkrus protestijate vastu: julgeolekujõud ründasid rasedat naist. Ohvrile appi tõtanud poisse taoti nuiadega vastu pead

Aktsioonidele eelnes võimude enneolematu kampaania “noorte inimeste kaitsmiseks miitingute eest”: dekanaadid ähvardasid üliõpilasi väljasaatmisega ja käskisid neil laupäeval ilmuda eksamitele ja tasemetöödele. Tegemist pole küll uue tavaga, ent esimest korda rakendati seda sellises mastaabis. Terve nädala jooksul jagasid võimud opositsioonile hoiatusi ning pidasid kinni ja karistasid Navalnõi liitlasi.

Juba varahommikul, enne meeleavalduse ametlikku algust Moskvas, oli teada, et Vladivostokis, Habarovskis, Irkutskis ja Novosibirskis tulid tänavatele tuhanded inimesed. Jakutskis ei heidutanud protestijaid isegi see, et termomeetrinäit näitas 50 miinuskraadi. Opositsiooni jaoks oli see julgustav märk, sest piirkondlikes pealinnades on protestivalmidus ajalooliselt madalam ja hirm julgeolekujõudude ees suurem kui suurlinnades Moskvas ja Peterburis. Isegi väiksemad piirkondlikud keskused teatasid laupäeval protestiürituste toimumisest.