DELFI Minskis | Inimesed pelgavad pikka patiseisu võimuga. Protestid jätkuvad, režiim püsib

Esmapilgul ei erinenud teisipäeva õhtul Minski iseseisvuse väljakule kogunenud rahvahulk juba eelnevail päevil nähtust. Delfi erikorrespondent Minskis rääkis, et rahva liikumist õhtuse kogunemispunkti poole oli näha väikeste gruppidena juba kaugemalt.

“Mida lähemale, seda tihedamaks rahvavoog muutus. Ja meeleolu on on inimestel jätkuvalt kõrge. Kuigi tegemist on peamiselt noortega, on protsetijate pale ikka mitmekesine. Nägin isa sõidutamas jalgrattale kinnitatud lastetoolis meeleavalduse poole oma väikest võsu, kellel mõlemad käed V-sümboliks vormitud sõrmedega püsti,” kirjeldas ta.

“Iga kord, kui tuli vastu järgmine hulk inimesi, kes alustas “Elagu Valgevene!” skandeerimisega olid lapsel käed-sõrmed kohe püsti.”

Lahmakal iseseisvuse väljakul oli koos teisipäeval umbes 10 000 inimest, lehvisid peamiselt valge-puna-valged rahvuslipud ja skandeeriti streikide toetuseks ning loosungeid sellest, et inimesed on tulnud kokku “tasuta”. Delfi erikorrespondendi sõnul viidati sellega võimude propagandale, millega on süüdistatud meeleavaldustes osalejaid selle eest raha võtmisega.

Kuigi rahvas püsib koos elavalt ja rõõmsameelselt, arutatakse omavahel siiski aina rohkem küsimust, mis saab edasi? Ollakse nagu patiseisus - ühelt poolt ei tülita võimud meeleavaldajaid, Iseseisvuse väljakul polnud näha mitte ühtegi korrakaitsjat. Teiselt poolt aga tuntakse, et justkui ka ei murene olemasolev võim.

“Meeleavaldusel osalejad olid mõtlikumad, kui vist varem. Teisipäev tõi uudiseid, et osades ettevõtetes suudeti töö kaotuse ähvardustega osa streikijaid taas tööle sundida. Samuti toimusid väiksemates kohtades ka mitmed Lukašenkat pooldavad ja teadete kohaselt sunnitud oalistega meeleavaldused,” rääkis Delfi korrespondent Minskis.

“Mitmed meeleavaldajad olid murelikud, kas rahvas on ikka valmis pikalt oma meelsust üles näitama. Küsitakse, kumb väsib enne, kas võim või meeleavaldajad?”

Samas tõi juba kokku üheksas protestide päev ka esimesi natuke konkreetsemaid uudiseid opositsiooni leerist, kus Leedus viibiv Svjatlana Tsihhanovskaja moodustas ametlikult võimu üleminekut ettevalmistava koordinatsiooninõukogu, mis pälvis Lukašenka kriitikatule. Samuti lubati opositsiooniliidri lähikonnast, et ta on peatselt valmis Valgevenesse naasma.